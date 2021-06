Artico Festival, doppio sold out alla Rocca di Bra

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Proseguono gli appuntamenti con Artico Festival V, che torna ai Giardini della Rocca di Bra (Cuneo) venerdì 25 e domenica 27 giugno con due appuntamenti che hanno già registrato il tutto esaurito. Cresce l'attesa per assistere alla prossima tappa di Cachemire Summer Tour (25 giugno), la versione dal vivo dell'omonimo podcast, nato da un'idea degli stand-up comedian Luca Ravenna e Edoardo Ferrario.

In continuo dialogo con il pubblico, tra aneddoti, storie e attualità, non mancheranno le risate.

Domenica è il momento della data 0 del tour estivo di Iosonouncane, al secolo Jacopo Incani. Il suo ultimo album IRA è già considerato un cult, riconosciuto anche dalla stampa internazionale come un lavoro monumentale e complesso.

La rassegna prosegue sabato 17 luglio con Generic Animal, una delle voci più amate dell'indie italiano, che porta a Bra la prima data piemontese del suo tour. Si chiude venerdì 30 luglio con Margherita Vicario (data sold out): cantante e attrice, è un talento in ogni campo artistico. Dopo svariati singoli di successo, nel 2021 è uscito il suo nuovo album Bingo. Ad Artico porterà tutta l'energia della sua musica in band.

Artico Festival è organizzato dall'Associazione Culturale Switch On, in collaborazione con il Comune di Bra. (ANSA).