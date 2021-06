Al via il 25 giugno Festival Nuovi Mondi in Valle Stura

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Inaugura venerdì 25 giugno a Moiola, in provincia di Cuneo, con titolo "fuoricampo" la X edizione del "Nuovi Mondi" Festival, il più piccolo festival di montagna del mondo che ogni anno porta in Valle Stura, nel Cuneese, migliaia di persone per l'arrivo di ospiti internazionali, la proiezione di film in prima visione provenienti da tutto il mondo, la presentazione di libri, il coinvolgimento di un'intera comunità, quella di Valloriate e dintorni, con l'ambizione di promuovere la Valle Stura.

L'evento, che in occasione del decimo anno porterà in Valle grandi nomi del calibro di Emir Kusturica, Roberto Vecchioni, Manolo, Umberto Galimberti e Vito Mancuso, si svolgerà fino a domenica 4 luglio. "Nuovi Mondi" Festival è organizzato dall'associazione di promozione sociale Kosmoki. La kermesse è sostenuta dal bando Borghi in Festival del Ministero della Cultura e dalla Banca di Caraglio e storicamente da Regione Piemonte, Fondazione Crt e Fondazione Crc. Partner del festival sono Comune di Valloriate, Moiola e Rittana, Associazione Dislivelli, Unione Montana Valle Stura, Consorzio Valle Stura Experience e Montagnam, Yepp Valle Stura e Giovani facilitatori.

Sponsor dell'evento: Montura e Garelli Automobili. (ANSA).