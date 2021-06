Turismo: startup Wetaxi si allea con Trenitalia

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Wetaxi, la piattaforma che permette di prenotare il taxi tramite smartphone, a Torino, Milano, Roma e in altre 22 città, con la Tariffa Massima Garantita, unisce le forze con Trenitalia (Gruppo Fs). Per cittadini e turisti diventa sempre più facile e conveniente spostarsi e raggiungere stazioni, hotel e luoghi di interesse.

Grazie alla collaborazione con Wetaxi tutti i passeggeri Trenitalia che inseriranno il codice "WETAXI4TRENITALIA" in fase di registrazione all'app Wetaxi o nella sezione Voucher e Promozioni, riceveranno un buono sconto del valore di 5 euro da utilizzare sull'App che, per tutti i nuovi iscritti al servizio Wetaxi, si andranno a sommare al buono sconto di 5 euro da utilizzare sulla prima corsa pagata attraverso app. Inoltre sarà possibile abbinare la CartaFRECCIA al proprio profilo Wetaxi: in questo modo ai soci del programma fedeltà di Trenitalia, durante tutta l'estate verrà accreditato 1 punto CartaFRECCIA per ogni 2 euro spesi in corse in taxi e pagate in app, mentre per le corse effettuate a partire dal 1 settembre 2021 sarà accreditato 1 punto ogni 5 euro spesi in corse Taxi.

"La mission di Wetaxi è da sempre quella di rendere più semplice e sostenibile il muoversi in taxi, non solo per vivere al meglio le città ma anche tutto il territorio italiano. Ora insieme a Trenitalia rendiamo questo obiettivo sempre più concreto: raggiungiamo gli utenti in maniera capillare e creiamo una rete di mobilità di trasporto pubblico sempre più integrata e al servizio dei cittadini, sostenendo l'estate italiana all'insegna della sicurezza", spiega Massimiliano Curto, ceo di Wetaxi. (ANSA).