Torna a Torino Portici di carta, libreria più lunga d'Italia

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Torna Portici di Carta, la libreria all'aperto più lunga d'Italia. il centro di Torino accoglierà lettrici e lettori di ogni età, saranno presenti librerie torinesi e editori piemontesi, con un programma culturale di incontri, presentazioni, dialoghi, passeggiate letterarie, laboratori per bambine e bambini, letture ad alta voce, in compagnia di scrittori e scrittrici da tutta Italia, bibliotecarie, bibliotecari, insegnanti e volontari.

La grande anteprima è domani mercoledì 23 giugno alle 18.30 a Lingotto Fiere (Padiglione 1) con Alessandro Barbero che presenta il suo nuovo libro Alabama (Sellerio), con Giuseppe Culicchia. Tra gli altri incontri del 23 giugno in città quelli con Ester Armanino, Massimo Novelli, Giorgio Brizio, Matteo Lezzi, Giulio Mainardi, Paolo Napoli, Davide Peland.

Il programma entra nel vivo il 24 giugno, giorno del Patrono San Giovanni, con tanti appuntamenti, per grandi e piccoli: Fabio Cantelli con don Luigi Ciotti e il libro Sanpa; Enrico Deaglio e il nuovo giallo; Ilide Carmignani con la moglie di Sepulveda in collegamento Carmen Yáñez; Evelina Christillin e Christian Greco con Luca Beatrice; gli autori per bambini come Angelo Petrosino, Davide Calì, Marco Somà, Guia Risari. Sono previste sei passeggiate letterarie per Torino, azioni pittoriche in piazza San Carlo, in omaggio a Sepulveda, progetti di lettura come Lettura Day e la presentazione di Lettura 2030 e Independent Grand Tour. Sarà presentata la mostra "Nel mezzo del cammin di nostra vita..." dei detenuti della Casa di Reclusione San Michele di Alessandria. Tutto a ingresso gratuito. (ANSA).