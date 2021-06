Torino: Gabry Ponte, show San Giovanni segnale di ripartenza

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - "Sono felice perché è un onore riuscire a fare qualcosa per la mia città e perché è un bel segnale per tutto il comparto dopo un anno e mezzo problematico.

Spero sia un buon segnale di ripartenza anche se non avremo la possibilità di tornare a ballare in piazza questo San Giovanni, ma le restrizioni hanno aperto gli orizzonti della creatività e ci hanno spinti a trovare il modo di fare spettacolo in modo diverso e per raggiungere ancora più persone". A parlare del suo spettacolo "che unirà i miei 'classici' e brani inediti", il deejay torinese Gabry Ponte che chiuderà i festeggiamenti per San Giovanni con un dj-set in streaming dal castello del Valentino.

"E' la prima volta che facciamo un evento in streaming di questa portata - confida -. Per me è stato un anno molto produttivo, ho prodotto tanta musica nuova e questa è l'occasione per farla ascoltare in anteprima". "L'idea - spiega la sindaca Chiara Appendino - nasce dalla volontà di cercare di tornare a vivere San Giovanni e di porre al centro la torinesità. Per questo voluto che ci fosse un torinese doc, che sarà anche uno dei nostri nuovi ambasciatori. Vogliamo anche dare un segnale a un comparto che ha sofferto tantissimo e l'auspicio è che si possa tornare a vivere la musica in presenza e a stare insieme".

A sostenere l'iniziativa il Politecnico, che ha messo a disposizione la location, e Iren. "Per noi - dice il presidente Renato Boero - è fondamentale contribuire alla ripresa della città che deve essere anche di natura culturale e sociale, non solo economica". (ANSA).