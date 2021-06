Torino dedica giardino a Ezio Bosso nella sua piazza Statuto

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Sono stati intitolati ad Ezio Bosso, l'amato direttore d'orchestra, compositore e pianista scomparso nel maggio dello scorso anno, i giardinetti di piazza Statuto, dove negli anni Ottanta si ritrovavano i mods, la band di cui faceva parte. "Quando uno scopre di essere Mod lo rimane per tutta la vita", è la scritta sulla targa scoperta dalla sindaca Chiara Appendino e dal presidente del Consiglio comunale, Francesco Sicari, alla presenza del nipote del maestro, Tommaso Bosso, e di Oskar Giammarinaro, il leader del gruppo musicale mods Statuto.

Per i mods Ezio Bosso era 'Xico'. "Questa era la sua piazza e, quando tornava a Torino, veniva sempre a trovarci - racconta Oskar -. Questo è un riconoscimento che la città da a Xico, un riconoscimento dovuto, perché ha portato la città in tutto il mondo con la sua musica, con quello che ha composto, divulgato e insegnato".

"Non è stato solo un grande artista ma una grande persona, una personalità forte che ha trasmesso tanta energia e tanta forza ai giovani - ricorda il maestro la sindaca Appendino - Dedicargli uno spazio è anche un modo per cercare di colmare una mancanza del passato, perché la città non lo ha valorizzato a sufficienza".

"Questo è un giorno importante: Ezio ha un luogo che gli appartiene - commenta il nipote Tommaso -. Ed è anche una sorta di rappacificazione con una città che lo aveva dimenticato".

