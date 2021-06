Maltempo: ancora allerta gialla a nord del Po

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Ancora allerta gialla per i temporali in tutto il Piemonte a nord del Po. Dalla Val Po all'Ossola, sulle colline e sulle pianura torinese e settentrionale il maltempo potrà essere accompagnato da fulmini, locali allagamenti, isolati fenomeni franosi e caduta di alberi.

Sono gli effetti - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) della posizione del Piemonte al confine tra un anticiclone esteso dal bacino del Mediterraneo all'Europa orientale e un'area depressionaria dalla Scandinavia alla penisola iberica. Il tempo resterà variabile fino a giovedì.

Nei giorni scorsi i fortissimi rovesci hanno cadere - ha documentato Arpa - 26,1 mm di pioggia in 10 minuti a Castell'Alfero (Asti), 26,8 a Varisella (Torino), 23,4 a Front Malone (Torino), con raffiche di vento a 83 kmh orari a Casale Monferrato (Alessandria), 64 ad Asti. (ANSA).