Gallerie d'Italia, nell'aprile 2022 pronta la sede di Torino

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Sarà pronta nell'aprile del 2022 la quarta sede delle Gallerie d'Italia, dopo quelle di Milano, Napoli e Vicenza: sarà a Torino, in piazza San Carlo, salotto della città, e ospiterà su una superficie di 9.000 metri quadrati, quasi tutti sotto terra, un grandissimo centro della fotografia e immagine, con progetti espositivi dedicati a temi dell'attualità e uno sguardo attento al sociale.

Il megacantiere è stato aperto a gennaio e in soli sedici mesi il museo sarà pronto. Gallerie d'Italia Piazza San Carlo aprirà con una mostra curata dal direttore di Camera - Centro Italiano per la Fotografia di Torino, Walter Guadagnini. "Sarà un museo molto fluido, dinamico, senza un percorso obbligato, in cui si guarderà alla fotografia in modo innovativo. Sarà un luogo di cultura che celebra e diffonde i contenuti, aperto all'attività delle scuole", spiega Michele Coppola, executive director Arte Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo.

Nei sotterranei della storica sede della banca, mai utilizzati prima, ci sarà una galleria fotografica lunga 70 metri, con il caveau che diventerà un sala multimediale. Ci sarà l'archivio fotografico di Publifoto e anche il cosiddetto 'pensatoio' - la sala dove i manager mettevano a punto le risposte da dare agli azionisti durante le assemblee della banca - sarà una galleria fotografica. Troveranno spazio al secondo piano la collezione di opere d'arte della banca e le 9 tele dell'Oratorio San Paolo ospitate finora dalla Compagnia di San Paolo.

"Il progetto prevede una grande piazza su cui si affacceranno le gallerie. Ci sarà anche la caffetteria San Carlo che sarà ristrutturata e avrà un nuovo gestore. A fianco un ristorante.

Ci sarà un Museum Shop con una grande vetrata su via Santa Teresa", ha spiegato l'architetto Alberto Bianchi dello studio Amdl. (ANSA).