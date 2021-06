Calcio: Alessandria in B, ringraziamenti in Comune

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 GIU - Ringraziamenti, nel pomeriggio in Comune, ai 'grigi' dell'Alessandria per la promozione in serie B dopo il successo nella finale dei playoff contro il Padova. Il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, il vice Davide Buzzi Langhi, il presidente del consiglio Emanuele Locci e l'assessore allo Sport Piervittorio Ciccaglioni hanno ricevuto il presidente del club calcistico Luca Di Masi e il direttore sportivo Fabio Artico.

Un'occasione ufficiale per dire grazie a nome di tutta la Città, "per il risultato storico raggiunto", dopo 46 anni, "e per aver riportato Alessandria ai vertici del calcio italiano".

Di Masi e Artico hanno portato a Palazzo Rosso il trofeo innalzato al termine della decisiva partita con il Padova, sconfitto ai calci di rigore il 17 giugno allo stadio 'Moccagatta'. (ANSA).