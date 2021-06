Amazon: scioperano addetti vigilanza, presidio a Torrazza

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Lavoratori del settore vigilanza in sciopero, questa mattina, davanti al polo logistico Amazon di Torrazza Piemonte. Un presidio promosso dalla Filcams Cgil di Torino per gli addetti che operano nell'ambito dell'appalto Amazon.

Sono una sessantina i lavoratori che si sono dati appuntamento davanti ai cancelli del colosso dell'e-commerce, provenienti anche dagli stabilimenti di Brandizzo, Grugliasco e Vercelli. Dal primo luglio gli addetti alla vigilanza e portierato passeranno in appalto a Mondialpol, che li assumerà con il contratto nazionale servizi fiduciari. "Un contratto che non rispetta la professionalità dei lavoratori - spiegano dal sindacato - chiediamo parità di mansioni e di salario per tutti".

Le organizzazioni sindacali sostengono la necessità di applicare alle imprese che svolgono attività di fornitura di servizi per Amazon lo stesso contratto nazionale dei dipendenti diretti. (ANSA).