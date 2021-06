Omofobia: Zan, Italia aspetta legge da troppo tempo

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - "È un disegno di legge che l'Italia aspetta da troppo tempo. Siamo l'unico Paese fondatore dell'Unione europea che non si è ancora dotato di una legge contro i crimini d'odio". Così Alessandro Zan, promotore del Ddl contro l'omotransfobia a margine del convegno organizzato da Politecnico di Torino sul tema 'Questioni di identità': Omofobia, Transfobia e contrasto a discriminazioni e violenza di genere'.

Zan ricorda che "mentre la politica discute e una parte addirittura fa ostruzionismo con 170 audizioni in commissione le persone vengono discriminate, bullizzate e fatte oggetto di violenza quotidianamente. La politica non può aspettare deve dare una risposta". (ANSA).