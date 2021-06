Morta Alessia, si era da poco laureata in ospedale

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - E' morta all'ospedale Cto di Torino, dove era ricoverata, Alessia, la25enne affetta da una rara e grave distrofia muscolare, complicata da tetraparesi e afasia, che all'inizio di giugno si era laureata in Lingue dal suo letto d'ospedale nonostante la malattia le avesse praticamente tolto l'uso della parola. Ad assisterla fino all'ultimo i suoi cari e gli stessi sanitari del reparto di Recupero e riabilitazione funzionale dell'Unità Spinale Unipolare dell'ospedale Cto, diretto dal dottor Maurizio Beatrici, che avevano festeggiato con lei la laurea.

Alessia, che era ormai in ospedale da un anno e mezzo, aveva commosso tutti per l'impegno e la dedizione con cui è riuscita a completare gli studi, che aveva ripreso dopo un video di Alberto Angela, di cui era una ammiratrice. Dopo la discussione della tesi e la laurea, con il punteggio di 98/110, le condizioni della giovane sono peggiorate e la malattia ha fatto il suo corso. (ANSA).