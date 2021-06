Fi perde consigliere regionale, Riva Vercellotti passa a Fdi

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - "Una persona che da Forza Italia ha avuto tantissimo e che oggi dimostra grande irriconoscenza, non so se per un posto a Roma". Si dice "delusa, affranta e dispiaciuta" la senatrice azzurra Licia Ronzulli, interpellata, a margine di una conferenza stampa a Torino, sul passaggio del consigliere regionale del Piemonte ed ex presidente della Provincia di Vercelli Carlo Riva Vercellotti da Fi a FdI. Per la senatrice, Riva Vercellotti è una persona "che ha tante qualità ma non ha voti. Quindi fui io a chiedere di proteggerlo mettendolo nel listino o non sarebbe stato eletto. Ecco perché oggi sono arrabbiata. Siamo abituati a vedere persone che hanno avuto tanto e improvvisamente decidono di lasciare la casa da cui sono partiti - conclude - ma da lui non me lo aspettavo".

"Riva Vercellotti con Fdi continuerà a portare il suo prezioso contributo a tutto il centrodestra - ribatte il parlamentare Fdi Andrea Delmastro -. A volte si dice non si deve mai abbandonare la nave, ma se nel corso della trasversata scopro che la nave non è più quella su cui ero salito, allora è diverso". (ANSA).