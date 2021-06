Cuneo, delegazione greca in visita alla Camera di Commercio

(ANSA) - CUNEO, 21 GIU - Visita a Cuneo del segretario generale per la Politica e lo Sviluppo del Turismo della Grecia, Vicky Loizou, per far nascere "collaborazioni in ambito turistico, di progettazione europea anche in ambito culturale e cinematografico".

La delegazione greca è stata ricevuta nella sede dalla Camera di Commercio di Cuneo. Erano presenti il presidente Mauro Gola, che è anche presidente di Confindustria Cuneo, e diversi esponenti dei settori socio-economico e bancario del Cuneese: docenti universitari, rappresentanti della Regione Piemonte, del Comune di Cuneo (con il vicesindaco ed ex sanatore Patrizia Manassero), della Fondazione Crt (c'era il presidente Giovanni Quaglia) e Fondazione Crc, oltre all'Atl del Cuneese.

Tra i temi trattati anche l''interscambio commerciale tra provincia di Cuneo e la Grecia, l'analisi dei legami storici e culturali tra italiani ed ellenici, la possibilità di lavorare a percorsi formativi comuni e il turismo. "Spesso è da incontri come questo che nascono riflessioni, idee, visioni e progettualità di grande interesse - commenta il presidente Gola -. Siamo sicuri che potranno tradursi in atti concreti a vantaggio dello sviluppo culturale, turistico ed economico dei due territori". (ANSA).