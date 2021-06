'Terre Alfieri' cresce, in quattro anni +59% bottiglie

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Si fa strada il 'Terre Alfieri', docg da neppure un anno, con i suoi Arneis e Nebbiolo, in una terra ricca di biodiversità alla confluenza di Roero Langhe e Monferrato. In un quadriennio la produzione di bottiglie è cresciuta del 59%, passando dalle 195.866 del 2016 alle 311.088 del 2020. Per il Nebbiolo la crescita è stata addirittura del 280% in quattro anni: da 23.333 a 88.741 bottiglie; +29% per l'Arneis. Negli ultimi dodici mesi - i dati sono aggiornati l 31 maggio 2021 - è stato registrato un ulteriore +38,8% di imbottigliamento, con una costante crescita dell'export.

Al Terre Alfieri è stata dedicato la 6a edizione di 'La Barbera incontra', organizzata a San Damiano, sede dell'enoteca regionale Colline Alfieri dell'Astigiano.

La superficie vitata del Terre Alfieri è di 46 ettari ad Arneis e 41 a Nebbiolo in 7 Comuni della provincia di Asti (Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, Revigliasco, San Damiano, San Martino Alfieri e Tigliole) e in parte di 4 comuni della provincia di Cuneo (Castellinaldo, Govone. Magliano Alfieri e Priocca). Una cinquantina le aziende, a conduzione familiare, 35 vinificano.

L'obiettivo - è stato spiegato - è di arrivare nel giro di 2-3 anni alla produzione, tra Arneis e Nebbiolo, di 500-600 mila bottiglie. (ANSA).