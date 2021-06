'Inquadra e risparmia', scattano offerte www.turinista.com

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Scattano le offerte e gli sconti dedicati agli utenti che si registrano gratis su www.turinista.com. Da domenica 20 giugno è sufficiente inquadrare il QR Code e si apre una finestra su Torino e sul Piemonte, capace di esaltare le eccellenze del territorio con un particolare focus sul turismo, l'enogastronomia, lo sport e gli eventi.

Tra le opportunità offerte quella di viaggiare in taxi spendendo un euro in meno su ogni corsa. L'utente riceverà notizie su Torino e il Piemonte e potrà navigare, fruendo delle opportunità del territorio.

Il Turinista è una community: una soluzione per i turisti, un'opportunità per i residenti, rigorosamente per vivere Torino e il Piemonte. (ANSA).