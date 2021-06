Droga: 84 kg hashish sequestrati da polizia a Torino

(ANSA) - TORINO, 19 GIU - Ottantaquattro kg di hashish sono stati trovati e sequestrati dalla polizia a Torino nel corso di un intervento che ha portato all'arresto di uno spacciatore. Il valore commerciale dello stupefacente è stimato in circa 330 mila euro.

L'arrestato è un sessantenne, trasportatore per conto di una nota azienda di ricambi per auto, che è stato fermato da una volante nella zona nord di Torino alla guida di un furgone. Gli agenti hanno avvertito un forte odore di cannabinoidi sprigionarsi dal veicolo; così è stato fatto intervenire il cane antidroga Naik insieme al personale della squadra mobile e del commissariato Barriera di Milano. Grazie a un congegno elettronico è stato individuato il vano dove era stipato l'hashish, chiuso in pacchetti con la dicitura Tesla 500 e Bluberry. Il camionista aveva anche telefono criptato non intercettabile. (ANSA).