Fondazione Arte Crt, Anna Ferrino prima donna presidente

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - Per la prima volta una donna guiderà la Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt. E' l'imprenditrice Anna Ferrino, amministratore delegato dell'omonima azienda di attrezzature per montagna. Prende il posto di Fulvio Gianaria, presidente per dodici anni.

Il nuovo consiglio - che si è insediato alla presenza del presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia e del segretario generale Massimo Lapucci - resterà in carica quattro anni. Accanto a Ferrino ci saranno il notaio Caterina Bima, vice presidente, e i consiglieri Gianni Arnaudo (architetto e designer) e Marco Giovannini (ingegnere e imprenditore).

Confermato Massimo Broccio, già segretario del consiglio.

"Guardo al mondo dell'arte con gli occhi dell'imprenditore.

Dobbiamo fare un bel lavoro di squadra per continuare a investire nel posizionamento di Torino nell'arte contemporanea", spiega Anna Ferrino. "Saremo sempre in prima linea per supportare l'intero sistema dell'arte contemporanea a Torino e in Piemonte, attraverso il sostegno agli artisti e l'erogazione di contributi specifici destinati alle più importanti manifestazioni culturali torinesi, alle fiere e alle gallerie. A partire da Artissima. La grande sfida, però, è quella di riuscire a rimettere nel circuito anche denaro pubblico, come avveniva in passato. Dall'artista all'istituzione, tutti dovranno dare un contributo per mantenere la leadership di Torino e consolidarla", sottolinea la neopresidente che avvierà presto il confronto con le istituzioni e con tutto l'ecosistema dell'arte, a partire dai due principali musei di riferimento del territorio, la Galleria d'Arte Moderna di Torino e il Castello di Rivoli. "Tutto con un approccio pragmatico e di ascolto e con un grande rispetto per quello che è stato fatto" dice Ferrino che sottolinea la centralità della "commistione tra arte e tecnologia con le Ogr, bacino di indiscussa eccellenza in termini di innovazione culturale". (ANSA).