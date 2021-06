Torna 'la Barbera incontra',festival 'agrimusicalletterario'

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Da venerdì 18 a domenica 20 giugno San Damiano d'Asti ospita' La Barbera Incontra', Il Festival Agrimusicalletterario nato per coniugare la cultura vinicola all'intrattenimento live. Un ritorno dal vivo, dopo lo stop forzato del 2020, nel centro storico della cittadina con un programma di eventi, incontri, degustazioni e approfondimenti sul vino.

La rassegna è un omaggio alla Barbera ma anche gli altri vini del territorio, come il Terre Alfieri (Nebbiolo e Arneis), diventato docg nel 2020.

"Abbiamo duramente lavorato in questi mesi, consumando moltissimi giga in videocall di gruppo - dice Flavio Torchio, assessore alle Manifestazioni della Città di San Damiano d'Asti - per organizzare quest'appuntamento e permettere la ripartenza del Festival dopo la dolorosa ma doverosa rinuncia del 2020.

Sarà un'edizione prima di tutto attenta al rispetto delle prescrizioni anti Covid 19, con l'obiettivo di garantire ai partecipanti la massima sicurezza, ma senza rinunciare a vivere a pieno l'essenza del Festival con l'unione tra il vino e la cultura, l'arte e lo spettacolo".

La conoscenza del vino avrà ampio spazio, con la guida dall'Enoteca Regionale delle Colline Alfieri e il supporto di un sommelier professionista. Per tre giorni le storiche piazze della città cambieranno nome, ispirandosi alla regina del Festival. In calendario appuntamenti letterari, musica, cabaret, tavole rotonde, laboratori per bambini. (ANSA).