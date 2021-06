Meteo: fino a domenica anticiclone africano, caldo e afa

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - L'anticiclone nordafricano domina anche in Piemonte: caldo in aumento nei prossimi giorni, dopo i rovesci temporaleschi, soprattutto sulla parte occidentale della regione, previsti oggi da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Le temperature massime saranno 34-35 gradi, con un tasso di umidità tuttavia inferiore a quello odierno (73%)Mete. Nel corso della giornata di domenica il tempo dovrebbe diventare più instabile per effetto - spiega Arpa - della discesa di una saccatura di bassa pressione dall'Irlanda al Golfo di Guascogna. (ANSA).