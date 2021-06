E-commerce: startup Letsell, aumento capitale da 3 milioni

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Nuova iniezione di capitali per Letsell, la piattaforma online made in Torino che ha lanciato un aumento di capitale da 3 mln di euro, sottoscritto per 1 milione da Liftt, il Venture Capital operativo nato da Politecnico di Torino e Compagnia di San Paolo. Tra i soci Finbeauty che aumenta la partecipazione con 500mila euro.

Fondata nel 2018 come spin-off di Brandsdistribution, colosso torinese della distribuzione online b2b, la piattaforma Letsell consente di avviare un'attività di e-commerce con pochi click e di guadagnare vendendo prodotti online, senza aprire una Partita Iva, né avere un'azienda alle spalle. Il nuovo round di finanziamento, il terzo negli ultimi 18 mesi, giunge al termine di un periodo molto positivo per la startup, che nel 2020 ha raddoppiato il fatturato e ha già superato il traguardo dei 100.000 clienti attivi. Il sistema permette di rivendere sui propri store oltre 100.000 prodotti, dagli elettrodomestici (con marchi come Samsung, Dyson), al fashion (Nike, Adidas, Guess, Puma, Superga) fino al cibo per animali (Almo Nature), ai gioielli (Swarovski, Krea) e ai giochi (Lego, Playmobil). La nuova iniezione di capitali servirà a supportare investimenti It e internazionalizzazione. Per l'autunno è previsto lo sbarco in Francia e poi sul mercato spagnolo.

"Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti da Letsell, che ha saputo cogliere le opportunità offerte da questo periodo di accelerazione verso il digitale, confermandosi uno tra i modelli di business più innovativi nell'e-commerce", commenta il ceo di Liftt, Giovanni Tesoriere. "Nonostante il covid siamo cresciuti in modo costante. Ora puntiamo a raggiungere 1 milione di utenti", spiega Luca Ferrero, cofondatore di Letsell con Michele Contrini, Carlo Tafuri e Angelo Muratore. (ANSA).