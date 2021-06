Calcio: Alessandra-Padova, è in palio la serie B

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 GIU - "Oggi è un giorno importante per Alessandria, per la sua grande e antica tradizione calcistica e per tutti noi tifosi della nostra gloriosa squadra". Così il sindaco della città, Gianfranco Cuttica di Revigliasco a poche ore dalla partita di ritorno della finale playoff per la promozione in serie B, Alessandria-Padova, allo stadio Moccagatta.

"La grande speranza - aggiunge il sindaco - è l'agognata meta della Serie B. Riuscire a raggiungere questo risultato sarebbe molto importante per ribadire una posizione di Alessandria che si interfaccia positivamente con il mondo esterno con un ruolo comprimario nel mondo dello sport così come sta accadendo in altri ambiti".

All'andata Padova-Alessandria è finita 0-0. (ANSA).