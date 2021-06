Vaccini: hub Carrefour-Le Gru,drive in da 120 dosi al giorno

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - Sono al via oggi due giornate interamente dedicate alla vaccinazione dei collaboratori di Carrefour all'interno dell'hub vaccinale allestito al centro commerciale Le Gru, alle porte di Torino. Al taglio del nastro dell'iniziativa, il governatore del Piemonte Alberto Cirio, la general secretary di Carrefour Italia Paola Accornero, e il direttore di Le Gru Davide Rossi.

Il centro consiste in un drive in al piano terra del parcheggio multipiano, gestito dalla Asl To3, in grado di somministrare 120 vaccinazioni quotidiane.

"Siamo grati - afferma Cirio - a tutte le aziende che hanno dato la loro disponibilità a entrare a far parte del nostro esercito del vaccino. Il nostro obiettivo è stato fin dall'inizio quello di portare i vaccini il più vicino possibile a ogni persona, per questo la collaborazione del mondo imprenditoriale è preziosa. Siamo particolarmente orgogliosi anche del fatto che Carrefour abbia avviato le prime vaccinazioni aziendali proprio nella nostra Regione e che il modello piemontese possa essere ora esportato in Italia".

"E' un passo importante - aggiunge Accornero - dopo i lunghi mesi che hanno visto i nostri collaboratori in prima linea nel rendere un servizio di grande valore alla comunità piemontese.

Vogliamo riconoscere il loro impegno anche così".

"Con il centro vaccinale aperto a Le Gru - aggiunge Rossi - continuiamo a supportare la nostra comunità e siamo orgogliosi di collaborare anche con realtà che sono al nostro fianco da moltissimi anni, come Carrefour Italia". (ANSA).