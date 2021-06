Protesi ginocchio anatomica, impianto con robot a Torino

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - Per la prima volta in Italia un robot ha eseguito un impianto di protesi di ginocchio anatomica con risparmio dei crociati, presso l'ospedale Cto della Città della Salute di Torino. L'intervento su un paziente di 66 anni, affetto da gonartrosi tricompartimentale del ginocchio destro che non rispondeva a trattamento conservativo e che ne limitava la normale deambulazione, si è svolto senza complicazioni.

L'innovazione dell'intervento, eseguito dal dottor Luigi Sabatini della Chirurgia del ginocchio del reparto di Ortopedia e traumatologia universitaria diretto dal professor Alessandro Massè, riguarda l'utilizzo di una protesi di ginocchio di nuova concezione, "anatomica", che consente di ripristinare la normale geometria del ginocchio ed il nativo allineamento articolare.

L'impianto consente inoltre di mantenere entrambi i legamenti crociati (anteriore e posteriore), che nella tradizionale attività protesica vengono normalmente sacrificati. L'intervento con l'utilizzo di questa protesi di nuova concezione è stato eseguito con l'ausilio della tecnologia robotica. (ANSA).