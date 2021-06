"Ciao ragazzi grazie mille per il sostegno, sapete quanto sia importante per me giocare un altro anno alla Juve: sono molto felice e molto orgoglioso, non vedo l'ora di condividere momenti con voi insieme allo Stadium": dal ritiro della Spagna, attraverso i profili social del club bianconero, Alvaro Morata esprime la sua gioia per la permanenza sotto la Mole. Ieri, infatti, la società ha ufficializzato il rinnovo del prestito dell'attaccante per un'altra stagione dall'Atletico Madrid.