Aeroporto Torino diventa base Ryanair, è 16esima in Italia

Ryanair ha aperto oggi la sua sedicesima base italiana a Torino con due aerei - un investimento di 200 milioni di dollari - e 32 rotte che collegano Torino, sia a livello nazionale sia internazionale, a 13 paesi in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Sono oltre 123 i voli settimanali in partenza.

La nuova base Ryanair di Torino, con 60 posti di lavoro diretti, prevede 18 nuove rotte (16 internazionali e due nazionali) nella stagione Winter, 32 in totale (23 internazionali e nove nazionali).

Ryanair consente collegamenti con destinazioni per le vacanze invernali come Lanzarote, Malta, Maiorca e Marrakech, per city break come Copenaghen, Budapest, Londra, Parigi, nonché collegamenti nazionali per Palermo, Napoli e Bari.