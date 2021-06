A Grugliasco 'Sul filo', festival di Circo contemporaneo

Dal 2 al 10 luglio torna al Parco culturale Le Serre di Grugliasco, in provincia di Torino, l'appuntamento con il Festival Internazionale 'Sul Filo' del Circo di Fondazione Cirko Vertigo, principale manifestazione nazionale di circo contemporaneo, giunto quest'anno alla ventesima edizione.

Undici le compagnie internazionali ospiti, alle quali si aggiungono le esibizioni degli allievi del secondo anno dell'Accademia professionale di Fondazione Cirko Vertigo, con artisti provenienti da Italia, Portogallo, Francia, Svizzera, Spagna, Croazia, Germania, Regno Unito, Grecia, Albania, Polonia, Israele, Colombia, Messico e Argentina. Tema di questa edizione, la creatività al femminile.

"La riapertura dopo un anno di stop forzato - afferma il direttore di Fondazione Cirko Vertigo, Paolo Stratta - è un traguardo auspicato, atteso e difeso per la comunità di artisti e spettatori che si ritroverà al Parco Culturale Le Serre. Per l'occasione tre scene lavoreranno ininterrottamente a riportare in vita quel triangolo d'oro che Fondazione Cirko Vertigo ha saputo creare in questi vent'anni, tra alta formazione, creazione artistica e diffusione".

Il festival ospiterà in media tre compagnie al giorno che si esibiranno all'interno del Teatro Le Serre, nello Chapiteau Teatro nelle Foglie montato ad hoc per il festival, e all'aperto nel parco. Gli orari saranno scaglionati per permettere a chi lo desidera di assistere a tutti gli spettacoli con un unico biglietto giornaliero.