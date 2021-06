Confindustria: assemblea Cuneo con ministro Gelmini

(ANSA) - CUNEO, 15 GIU - Una serie di grandi ospiti (del giornalismo, della politica e dello spettacolo) per l'assemblea generale di Confindustria Cuneo, in programma venerdì 18 giugno ad Alba. L'appuntamento fa parte del calendario degli eventi di Alba Capitale della Cultura d'Impresa 2021 e si svolgerà, in presenza, al Teatro Sociale. Dopo la sessione privata dell'assemblea, che la scorsa settimana ha confermato il presidente Mauro Gola e la sua squadra fino al 2023, ci saranno una serie di interventi e dibattiti: dopo il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il giornalista storico e saggista Paolo Mieli, prevista una tavola rotonda moderata da Andrea Bignami di Sky Tg 24 con i direttori de 'La Stampa', Massimo Giannini, e de 'Il Sole-24 Ore"', Fabio Tamburini.

A seguire, sarà il conduttore televisivo Massimo Giletti a intervistare il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, prima delle conclusioni affidate al presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi.

Nei giorni che precedono e seguono l'assemblea, previsti una serie di appuntamenti al Pala Alba Capitale. . Tutti gli incontri sono gratuiti. Per partecipare in presenza necessaria l'iscrizione su https://alba2021.confindustriacuneo.it/eventi/.

