Vaccini: in pochi minuti esauriti posti farmacia e Open Days

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Esauriti in un lampo tutti i posti disponibili per gli open days al Valentino dal 18 al 20 giugno riservati ai giovani dai 18 ai 29 anni di tutto il Piemonte e anche quelli per le vaccinazioni in farmacia, per i cittadini da 18 a 79 anni, in buona salute. L'apertura delle adesioni per gli open days era alle 9 di questa mattina, alle 9 e 01 sul portale della Regione è comparsa la scritta "Spiacenti, i posti disponibili sono esauriti per questa settimana". Più tardi sono state aperte le adesioni per ricevere il vaccino in farmacia, che saranno avviate dal 18 giugno. Anche in questo caso i posti disponibili sono finiti in pochi minuti. "Numerose sono state le richieste di cittadini pervenute direttamente in farmacia, un segno - commenta Massimo Mana, presidente di Federfarma Piemonte - che anche una utenza più giovane riconosce nella farmacia un presidio sanitario di facile accesso e immediata interlocuzione, pur avendo familiarità con gli strumenti informatici".

Domani, alle ore 9, sul portale ilPiemontetivaccina.it, via alle iscrizioni per l'open night del 19 giugno all'hub della Reale Mutua, a Torino. (ANSA).