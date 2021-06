Vaccini: in Piemonte superato traguardo 3 milioni di dosi

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Con le 36.829 dosi inoculate oggi il Piemonte ha superato il traguardo dei 3 milioni di vaccini, dall'inizio della campagna, arrivando a quota 3.035.380..

"Nonostante la complessità della riorganizzazione necessaria alla luce delle nuove indicazioni ministeriali sui vaccini da somministrare alle diverse classi di età, - sottolineano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi - la macchina vaccinale del Piemonte sta continuando a lavorare con il massimo sforzo per mantenere alti i livelli di immunizzazione che ha garantito finora ai suoi cittadini".

Nel pomeriggio "ci siamo confrontati - proseguono Cirio e Icardi - con il generale Figliuolo per chiedere che nella distribuzione alle regioni delle dosi di Pfizer e Moderna si tenga conto del numero di richiami di AstraZeneca che devono essere riprogrammati e che sono maggiori nelle regioni come la nostra che sono partite prima in modo virtuoso a vaccinare.

Adesso è giusto non vengano proprio per questo penalizzate".

(ANSA).