Unità Italia: Museo Risorgimento celebra rapporti Italia-Usa

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino sbarca negli Stati Uniti per celebrare i 160 anni dell'Unità d'Italia e delle relazioni diplomatiche Italia-Usa. L'appuntamento è nell'ambito della quarta edizione di Fare Cinema, la rassegna coordinata dal Ministero degli Esteri, attraverso le Ambasciate e i Consolati di tutto il mondo e dedicata alla promozione del cinema italiano, che presenterà il film Ezio Gribaudo - La Bellezza ci salverà, in parte girato al Museo. Domani, martedì 15 giugno alle 16 il direttore Ferruccio Martinotti si collegherà in diretta streaming con il Consolato Italiano di Detroit guidato dalla Console Maria Manca e a cui afferiscono le comunità di Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio e Tennessee.

Sarà l'occasione per far conoscere anche oltre oceano l'importanza delle collezioni del Museo Nazionale del Risorgimento e le nuove sfide che è chiamato ad affrontare.

L'evento è organizzato dal Consolato Italiano di Detroit, città con cui Torino è gemellata dal 1998. "Nell'anno in cui celebriamo i 160 anni dell'Unità d'Italia e i 160 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti - spiega la Console Maria Manca - la collaborazione tra il Consolato d'Italia a Detroit e il Museo nazionale del Risorgimento Italiano acquista un'importanza ancora più significativa perché rappresenta un ponte tra due città gemellate". "Per la prima volta presenteremo agli Stati Uniti il nostro Museo e la storia che esso racconta. Una storia fondamentale che ha portato all'Unità d'Italia e che ha avuto come protagonisti migliaia e migliaia di giovani" aggiunge Martinotti. (ANSA).