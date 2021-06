Torino: Damilano vuole Ventura,ex Ct potrebbe fare assessore

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - La politica tenta Gian Piero Ventura. L'ex ct della Nazionale entrerebbe nella squadra di Paolo Damilano, come assessore allo Sport, qualora il centrodestra vincesse le elezioni amministrative a Torino.

Ventura conosce il candidato sindaco di Torino Bellissima, che nei giorni scorsi ha ricevuto il sostegno di tutti i partiti della coalizione, dai tempi in cui allenava il Torino. Tra i due c'è amicizia, oltre che stima e, stando ai bene informati, quella di vedere il tecnico seduto in giunta, e non più su una panchina, sembra più che una ipotesi, anche se i due interessanti non confermano né smentiscono Del resto, il legame tra Torino e Ventura, che sotto la Mole ha vissuto cinque anni, non si è mai spezzato. Il tecnico conosce la città e, a 73 anni compiuti, non disdegnerebbe un'altra occasione. Damilano, patron di acqua Valmora che è sponsor del Torino, lo conosce bene e non hai mai nascosto di apprezzarne le qualità. Di recente si è parlato dell'ex Ct anche come dirigente sportivo, ma sembra che la possibilità di entrare in politica, e di lavorare per Torino, non gli dispiaccia affatto. (ANSA).