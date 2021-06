Ai: progetto Links, performance musica e pittura a Guarene

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - Un progetto che unisce musica e pittura attraverso l'intelligenza artificiale: lo ha ideato la Fondazione Links, ente strumentale della Compagnia di San Paolo e del Politecnico di Torino, con Skills Management Group e il Delian Quartett. La prima performance è stata sabato 12 giugno, nell'ambito di Metamorphosen, rassegna della Roero Chamber Music Events, al castello di Guarene: sono stati creati 12 quadri in 6 minuti di grande emozione.

Sally, l'intelligenza artificiale, ha studiato, attraverso specifici algoritmi, il lavoro eseguito da musicisti e pittori: i primi hanno mostrato a Sally come abbinare colori e sentimenti ascoltando la musica, mentre i secondi le hanno mostrato migliaia di esempi di arte moderna. Sally ha appreso rappresentando con sfumature sorprendenti la correlazione fortissima tra note, sentimento e colori. L'attività di Links e dei partner proseguirà per portare i risultati ottenuti nei prossimi appuntamenti scientifici che vedranno al centro l'Intelligenza Artificiale a livello nazionale e internazionale.

"L'Intelligenza Artificiale - spiega Stefano Buscaglia, direttore generale della Fondazione Links - è parte sempre più centrale di ogni aspetto della vita delle persone e l'arte, da sempre all'avanguardia nell'adozione della tecnologia, si presta ad essere un valido campo di sperimentazione. Con MusicAI abbiamo avviato un percorso di apprendimento che crediamo possa portare ad importanti sviluppi in vari settori della vita sociale". "Il nostro è un mondo a colori - aggiunge Adrian Pinzaru, ideatore e direttore artistico del festival - e la musica è parte del nostro mondo. L'arte e la creatività sono e rimarranno prerogative umane e musicAI non è altro che uno sguardo da un'angolazione diversa sulla creatività dell'uomo".

