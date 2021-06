Truffe anziani, opuscolo Carabinieri in parrocchie e mercati

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Un opuscolo rivolto agli anziani per aiutarli a difendersi dalle truffe. Il vademecum con i consigli viene distribuito dai carabinieri di Torino nelle parrocchie e nei mercati in città e in provincia. Alcune copie saranno a disposizione anche nelle 97 Stazioni e 3 Tenenze del Comando Provinciale. "Dalla tecnica della 'cauzione' a quella della 'perdita di gas' sono innumerevoli le strategie adottate dai malviventi per carpire la fiducia delle loro vittime" spiegano gli uomini dell'Arma che nell'opuscolo forniscono punto per punto consigli su come evitare raggiri. E ancora come fare attenzione alle offerte troppo vantaggiose, a chi chiede pagamenti in contanti e sempre cautela nell'aprire la porta di casa a chi non si conosce. Uno spazio è riservato anche alle truffe via internet: viene spiegato di controllare sempre bene il mittente di mail in cui si richiedono dati personali e bancari. (ANSA).