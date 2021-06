Primo caldo torrido, oltre 35 gradi e zero termico a 4.700

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Domenica di caldo torrido oggi in Piemonte, con temperature massime oltre i 35 gradi e zero termico a quota 4.700 metri. Con l'anticiclone esteso dall'Algeria al Regno Unito si è verificata la prima ondata di forte calore estivo: termometro a 35.2 gradi a Alessandria, 34.6 a Domodossola (VCO), 34.1 ad Acqui Terme (Alessandria(, oltre i 33 nel centro di Torino. Ai 4.560 metri della Capanna Margherita, il rifugio alpino sul Monte Rosa, la massima è arrivata a 4 decimi di grado dallo zero.

Da domani è previsto un calo di qualche grado delle temperature massime e una maggiore ventilazione, da est, in pianura. Qualche nube nel pomeriggio sui rilievi. (ANSA).