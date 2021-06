A Lo Russo Primarie Torino, candidato sindaco centrosinistra

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Con il 37% dei voti Stefano Lo Russo, capogruppo Pd in Consiglio comunale, ha vinto le primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Torino.

I voti online hanno confermato l'esito dei seggi, consegnando a Stefano Lo Russo la vittoria alle primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Torino.

Il capogruppo Dem, già assessore comunale nella giunta di Piero Fassino, ha ottenuto 4. 229 voti, il 37% del totale. Al secondo posto l'outsider Francesco Tresso, candidato civico, che con 3.932 voti ha raggiunto il 35% delle preferenze. Al terzo posto il vicepresidente vicario del consiglio comunale, Enzo Lavolta, con 2.863 voti, il 25%. Si è fermato al 3%, con 257 voti il radicale Igor Boni.

Complessivamente gli elettori sono stati 11. 631. (ANSA).