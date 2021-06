Primarie Torino: oltre 3.100 votanti ai seggi, 853 online

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Superano i 3.900 i voti nel primo giorno delle primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Torino. Sono infatti stati oltre 3 mila, precisamente 3.109, i torinesi che fra le 15 e le 20 hanno votato in presenza in uno dei quaranta seggi allestiti in città A questi si aggiungono gli 853 voti online, pari al 73% del totale degli iscritti alla piattaforma per il voto telematico. Per la prima volta, infatti, è stata introdotta la modalità di votazione mista, in presenza e a distanza. I seggi saranno di nuovo aperti domani dalle ore 8 fino alle 20. (ANSA).