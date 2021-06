Primarie Torino, caffè fra i 4 candidati e appelli al voto

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Un caffè e una spremuta tutti insieme in Galleria Umberto I in attesa dell'apertura dei seggi, prevista alle 15. Hanno passato così la mattinata, in un clima disteso, i 4 candidati alle primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Torino, Igor Boni, Enzo Lavolta, Stefano Lo Russo e Francesco Tresso. Un modo per rimarcare l'unità della coalizione e per fare gli ultimi appelli al voto. "Oggi e domani - dice Lavolta in un video a quattro diffuso sui social - sono due giornate molto importanti. Finalmente dopo tanto tempo a Torino potremo scegliere il prossimo candidato sindaco del centrosinistra". Tresso ricorda poi quando e dove si vota e invita a "spargere la voce. Dobbiamo andare in tanti".

"Dobbiamo andare in tanti - aggiunge Boni - perché è il metodo che vale. Noi facciamo scegliere ai torinesi, altri scelgono nelle segrete stanze dividendosi i candidati col bilancino da Roma". A spiegare chi può votare è Lo Russo che lancia l'ultimo appello: "votiamo, votiamo, votiamo".

Per le primarie del centrosinistra si potrà votare oggi fino alle 20 e domenica dalle 8 alle 20. (ANSA).