Covid: Torino, da lunedì capienza mezzi pubblici 80%

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Con l'ingresso del Piemonte in zona bianca, da lunedì la capienza massima dei mezzi pubblici sale dal 50 all'80% e riprende anche il controllo dei biglietti a bordo, che durante l'emergenza era stato limitato alle fermate. Sono alcune delle novità comunicate da Gtt che, sempre da lunedì, introdurrà la possibilità di pagare immediatamente le multe sui mezzi anche con carte di credito, bancomat e Satispay.

Pur permanendo l'obbligo di mascherina a bordo, con il passaggio di zona aumenta dunque la capienza consentita sui mezzi. Ad esempio, un autobus 12 metri urbano potrà portare 80 persone e un jumbo tram della linea 4 158 persone contro le attuali 98. Gtt proseguirà comunque l'attività di monitoraggio delle linee e del livello di capienza, in particolare nelle ore di punta, per garantire a bordo dei propri mezzi il corretto distanziamento. Come ulteriore supporto per i clienti rimane disponibile anche il servizio in tempo reale che consente di conoscere il livello di riempimento del mezzo in arrivo alla fermata. (ANSA).