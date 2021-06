Cinema: in sala a Torino il film documentario In prima linea

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Il film documentario In prima linea di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso arriva a Torino, al Cinema Centrale, da mercoledì 16 giugno distribuito da Trent Film. Il documentario verrà proiettato alle 19 e verrà introdotto da una delle protagoniste, la fotoreporter Andreja Restek, che sarà presente in sala insieme ai due registi Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso. Le informazioni sulle modalità di prenotazione e sul costo dei biglietti sono disponibili sul sito cinemacentrale.wordpress.com.

Premiato come miglior documentario all'edizione 2021 di International Filmmaker Festival of New York, In prima linea è un intenso documentario su 13 fotografi di guerra italiani, che racconta le loro vite come testimoni in prima linea: non un film biografico, ma un documento inedito su come questo mestiere cambi profondamente le persone che, con i loro scatti, hanno mostrato l'inferno della guerra alla varie latitudini del mondo.

Al centro della narrazione 13 fotoreporter di generazioni, stili, formazioni e approcci differenti, che diventano il passepartout per esplorare cosa ci può essere oltre la prima linea. "Volevamo provare ad abbattere gli stereotipi presenti nell'immaginario comune sui fotoreporter di guerra" spiegano i registi Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso. (ANSA).