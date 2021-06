Turismo: 70 'sfumature di parco', escursioni in Val Grande

(ANSA) - VERBANIA, 11 GIU - Settanta escursioni tra giugno e novembre alla scoperta della Val Grande, l'area selvaggia più vasta delle Alpi. Si inizia con le '70 Sfumature di Parco', diversificate per difficoltà, luogo e argomenti trattati che spazieranno dalle passeggiate vicino ai villaggi alle escursioni di due giorni con pernottamento in quota all'interno del parco che si snoda tra l'Ossola e il Verbano. A luglio si 'studia' la vegetazione caratteristica dell'area dell'alpe Scaredi e il mondo dei serpenti che popolano l'area. Infine la letteratura con ''Libri in Cammino'': tre date per conoscere il Parco Letterario "Nino Chiovini", primo parco letterario in Piemonte.

Durante l'estate le camminate Comunitour dedicate alla scoperta delle Terre di Mezzo, quella parte di territorio inserita tra fondovalle e alta montagna, che coinvolge alcuni comuni del parco: Aurano, Beura Cardezza, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, Premosello, S. Bernardino, Trontano e Vogogna.

Immancabili le visite alla Cava Madre del Duomo di Milano a Candoglia (ANSA).