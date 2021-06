Torna Flor con 150 vivaisti, centro Torino diventa giardino

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Dopo l'edizione di Flor Autunno dello scorso ottobre, Torino torna a essere il giardino d'Italia con l'edizione primaverile di Flor, che accoglierà nel centro città oltre 150 vivaisti provenienti da tutto lo Stivale per festeggiare il lento ritorno alla normalità. Venerdì 18 (dalle 14), sabato 19 e domenica 20 giugno (tutto il giorno), via Carlo Alberto, via Principe Amedeo, via Roma e piazza San Carlo saranno il palcoscenico su cui si esibirà la Natura in tutte le sue forme, nel pieno rispetto delle restrizioni imposte per contrastare Covid-19. La mostra-mercato, infatti, si svolgerà all'aperto e sarà garantito un ampio distanziamento tra un banco e l'altro per evitare assembramenti.

La mostra-mercato di Flor come da tradizione accoglie eccellenze provenienti da altre regioni d'Italia: dagli agrumi siciliani alle rose di Firenze, grazie all'amicizia nata con Società Toscana di orticultura, dai kokedama realizzati in Toscana ai cactus di Bologna, dalle orchidee del Lago di Como alle piante grasse e aromatiche della Liguria. Tra i banchi di FLOR si potrà andare alla scoperta della nuova tendenza della Urban Jungle, molto in voga negli anni '70 e tornata di moda nell'ultimo anno, anche a causa dell'emergenza sanitaria che ci ha costretti all'interno dell'ambiente domestico: l'idea cioè di ricreare una "giungla" urbana nel proprio appartamento riscoprendo piante quasi dimenticate come la Monstera, il Philodendron, il Photos, la Musa e la Strelitzia. Come sempre Flor proporrà anche un calendario culturale, che troverà sede presso lo Spazio Lux di Fiorfood Coop in Galleria San Federico.

