Masters of magic,Torino torna capitale magia con evento live

Masters of magic, leader al mondo per eventi live e tv di magia, tornerà a far vivere la 'Torino magica' in presenza con un ricco calendario di appuntamenti che si snoda fra il 12 e il 20 giugno con oltre 150 ore di spettacoli fra esibizioni, lezioni di magia, e notti incantate con i migliori chef piemontesi.

Il programma, che prevede anche l'esibizione live in anteprima della Nazionale italiana di Magia, parte dal 13 al 16 giugno con quattro eventi in streaming per raccontare il territorio fra cucina e magia, prosegue dal 17 al 20 con 100 ore online con i più bravi prestigiatori, e si conclude in presenza al Museo dell'Auto il 19 e 20 giugno. Qui arriveranno maghi da tutto il mondo, per una due giorni fra giochi e conferenze, e la Nazionale di Magia avrà un palcoscenico dove fare palestra dopo oltre un anno di lontananza dal pubblico.

"Siamo i primi maghi al mondo - sottolinea Walter Rolfo, fondatore di Masters of magic - a tornare in presenza da quando è iniziata la pandemia. Abbiamo creato un appuntamento coraggioso, perché ogni giorno cambiano le regole, e innovativo perché insieme fisico e digitale: avremo tavoli con persone che dal vivo faranno giochi di magia, e altre che interverranno in video dall'altro capo del mondo".

"Siamo felici - sottolinea l'assessore alla Cultura e Turismo del Piemonte, Vittoria Poggio - di ospitare questa maratona magica a Torino, città che ha un legame stretto con questi temi.

In questo momento difficile ben venga creare stupore e far sognare".