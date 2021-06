Uccide la moglie e si suicida nel Torinese

(ANSA) - CASTIGLIONE (TORINO), 10 GIU - Omicidio-suicidio questa sera a Castiglione Torinese, nell'hinterland del capoluogo piemontese. Poco prima delle 22, i carabinieri hanno trovato in una abitazione il cadavere del proprietario, un italiano di 70 anni e della moglie di due anni più anziana. Dai primi accertamenti il pensionato, dopo aver sparato alla moglie e al cane, si è suicidato con una pistola regolarmente denunciata. Sul luogo stanno operando per ricostruire l'episodio i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino e della Compagnia di Chivasso.

A trovarli in casa, una villetta in via San Grato, è stato il figlio, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con i genitori.

La donna è stata trovata morta in cucina, il marito nel disimpegno. In cucina è stato trovato morto anche il cane, un golden retriever e, vicino all'animale, la pistola. (ANSA).