Turismo: Piemonte rifinanzia voucher vacanze con 1,5 mln

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - La Regione Piemonte rifinanzia il voucher vacanze con 1,5 milioni e ne proroga la vendita fino al 31 dicembre. Finora ne sono stati venduti già 40 mila: tutto esaurito nel Cuneese, e record di richieste per il Monferrato e il Lago Maggiore.

Otto consorzi turistici su 14 hanno già esaurito la disponibilità dei pacchetti, che prevedono la formula delle tre notti al prezzo di una, con una notte pagata dall'albergatore e una dalla Regione. Gli attuali 1,5 milioni di euro si aggiungono ai 5 stanziati in precedenza.

I voucher saranno spendibili fino al 30 giugno del prossimo anno. Mediamente il pacchetto comprende 2 persone, che corrisponde a 80 mila arrivi, per un totale di 240 mila pernottamenti. Ancora disponibili, anche se agli sgoccioli, i voucher per Biellese, Bardonecchia, Valle Maira, Canavese e Valli di Lanzo.

"I numeri - affermano il governatore Alberto Cirio e l'assessore al Turismo Vittoria Poggio - confermano che pubblico e privato possono lavorare insieme dando vita a un esempio virtuoso che piace ai viaggiatori e agli albergatori, e rimette in moto un settore tra quelli più sofferenti dopo le chiusure.

Questa misura è diventata un modello: altre Regioni stanno infatti prendendo spunto da quello che abbiamo fatto noi per ridare vigore ai flussi turistici".

"L'operazione voucher vacanza - sottolinea il presidente della Federazione dei Consorzi turistici del Piemonte, Andrea Cerrato - è stata un'iniezione di fiducia e un aiuto concreto per il sistema turistico del Piemonte". (ANSA).