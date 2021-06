Stupinigi Sonic Park, 20 grandi artisti e un mix di generi

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Sarà una 'limited edition ' il 2021 di Stupinigi Sonic Park, ma straordinaria per la qualità e la varietà degli artisti, preludio di un grande rilancio della Palazzina di Caccia di Stupinigi, destinata secondo la volontà della Regione Piemonte e dell'amministrazione di Nichelino a diventare entro alcuni anni una seconda grande Reggia dopo quella di Venaria, aperta al pubblico con grandi eventi.

Dal 30 giugno al 25 luglio si susseguiranno nel Cortile d'onore, sulla grande scalinata come palco naturale e non nel parco per ragioni di sicurezza anti Covid, una ventina di grandi artisti dei generi più diversi. Da Marco Masini, a Venaus, Antonello Venditti, Umberto Tozzi, Neck, Emma, Fabrizio Moro, Calibro 35 Roberto Ford e Bill Evans, Max Pezzali, Ben Harper, Gigi D'Alessio, Gianna Nanni, Levante, Franco 126, Psicologi.

Per 1.000 persone sedute a sera. (ANSA).