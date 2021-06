Quaranta gatti lasciati soli in alloggio, 2 donne denunciate

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Due sorelle tenevano rinchiusi in precarie condizioni igieniche una quarantina di gatti, la metà dei quali cuccioli, in un appartamento dove passavano solo ogni tanto a portare acqua e cibo. A scoprirlo gli agenti della polizia municipale, allertati dai condomini di uno stabile di viale dei Mughetti che, oltre a lamentare odori nauseabondi che avevano invaso ormai tutto il condominio, hanno segnalato anche di aver visto alcuni cuccioli cadere dal balcone. Le due donne, proprietarie dell'alloggio, sono state denunciate per maltrattamento di animali, mentre 42 felini sono stati messi in salvo e affidati al canile municipale.

Dopo le segnalazioni è partito il sopralluogo dei civich e della Asl che hanno riscontrato le condizioni precarie e pericolose in cui i gatti erano lasciati a loro stessi. Nei confronti delle proprietarie sono prima scattati i provvedimenti amministrativi per l'effettuazione di lavori di manutenzione per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie ed evitare rischi di caduta dei gatti dal balcone. Ma dai successivi controlli è emerso che le prescrizioni non erano state messe in atto ed è dunque partita la segnalazione alla procura nei confronti delle due donne "per non aver messo in atto le misure preventive atte a evitare la caduta dei gatti e per non aver contenuto la propagazione di odori molesti all'esterno dell'appartamento".

