Maturità: nel Torinese aumentano candidati, sono 17.695

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - Rispetto allo scorso anno scolastico nelle scuole statali e paritarie del torinese si registra un aumento del 2,78% dei candidati che sosterranno l'esame di maturità, complessivamente 17.695 a fronte dei 17.216 del 2020. Nel dettaglio ci sono 17.259 maturandi interni e 436 esterni, contro i 16.752 interni e i 464 esterni dell'anno passato. Sedici i maturandi che studiano in carcere, mentre lo scorso anno erano stati 7. Anche quest'anno nessuno in ospedale.

Quasi invariato il numero delle commissioni, 429, 4 in più del 2020. (ANSA).