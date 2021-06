Incendio in azienda agricola, a fuoco 700mq di deposito

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - I vigili del fuoco di Torino sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato nei capannoni di un'azienda agricola, 'La Primula' di via Cassagna, a Pianezza (Torino). In fiamme circa settecento metri quadri di deposito. Due le autobotti impiegate che fanno da spola per il rifornimento idrico delle lance. La colonna di fumo, nelle prime ore della serata, era visibile da lontano, mentre l'odore proveniente dal rogo ha raggiunto la zona Ovest di Torino. (ANSA).