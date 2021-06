Confindustria Cuneo, Mauro Gola confermato presidente

(ANSA) - CUNEO, 10 GIU - Mauro Gola è stato confermato fino al 2023 alla presidente di Confindustria Cuneo. Confermati anche i vicepresidenti Pierpaolo Carini, Roberta Ceretto, Marco Costamagna, Elena Lovera, Amilcare Merlo, Giuseppe Miroglio, Roberto Rolfo e Bartolomeo Salomone.

Gola era stato eletto nel 2017. Venerdì 18 giugno, ad Alba, si terrà la parte pubblica dell'assemblea che rappresenta 1.100 aziende della provincia di Cuneo (per quasi 60 mila dipendenti), con la presenza, fra gli altri, del presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi e del ministro Mariastella Gelmini.

Gola nel suo discorso ha ricordato la recente emergenza sanitaria e l'impegno profuso in campo vaccinale dalle aziende, in linea con il concetto di "fabbriche di comunità", e dall'associazione attraverso gli hub per le inoculazioni ai lavoratori. L'associazione ne ha realizzato uno a Cherasco subito dopo il via libera del generale Figliuolo, a cui si aggiungeranno hub vaccinali a Cuneo, Mondovì e Saluzzo. "Questo momento impone a tutti e a ognuno, da una parte, di non disertare e, dall'altra, di contribuire a far vincere la paura e l'indifferenza", commenta Gola. (ANSA).